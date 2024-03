Woolworths Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmung bei Woolworths-Aktien wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter auch die Meinungen und Kommentare in sozialen Medien. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Woolworths positiv ist. Allerdings wurde in den letzten zwei Tagen überwiegend über negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie hinsichtlich der Stimmung führt.

Ein weiterer Indikator, der zur Einschätzung von Aktienkursen herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage für Woolworths liegt bei 58, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Einstufung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Woolworths derzeit -5,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -11,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie spielen eine Rolle bei der Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Woolworths weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Woolworths die Note "schlecht" gegeben.