Woolworths Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Woolworths-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,63 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (36,55 AUD) liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,87 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (35,66 AUD) führt zu einer ähnlichen Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 45,54 für den Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 40,89 für den Zeitraum von 25 Tagen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Jedoch hat sich die Stimmung für Woolworths in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.