Woolpert baut Google-Partnerschaft weltweit aus und startet Unterstützung für Google Maps-Plattform in Europa, Nahost und Afrika

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Woolpert gab heute bekannt, dass es seine Partnerschaft mit Google erweitert, um die Google Maps-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3573873-1&h=3339882024&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3573873-1%26h%3D3267710008%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmapsplatform.google.com%252F%26a%3DGoogle%2BMaps%2BPlatform&a=Google+Maps-Plattform)-Dienste in Europa anzubieten. Das internationale Architektur-, Ingenieur- und Geoinformationsunternehmen (AEG) liefert seit fast einem Jahrzehnt preisgekrönte Google Maps- und Google Cloud-Dienste an Hunderte von Unternehmen in den USA. Die Nachricht wurde auf der Home Delivery World Europa (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3573873-1&h=3527513558&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3573873-1%26h%3D3899468490%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.terrapinn.com%252Fconference%252Fhome-delivery-europe%252Findex.stm%26a%3DHome%2BDelivery%2BWorld%2BEurope&a=Home+Delivery+World+Europa) in Amsterdam bekannt gegeben.Woolpert wird für Kunden in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) Google Maps Platform Services mit dem Schwerpunkt Mobilität anbieten. Diese Fähigkeiten decken sich mit denen von Woolpert, das seit mehr als 50 Jahren Geodienste anbietet, mehr als 600 Geodatenexperten beschäftigt, weltweit Kartierungsdaten und -bilder sammelt, Geodaten-Technologien entwickelt und patentiert und eine Flotte von Flugzeugen und Sensoren besitzt und betreibt.Jon Downey, Senior Vice President von Woolpert, sagte, dass sich Woolpert auf Mobilitätslösungen der Google Maps Platform spezialisiert hat, da diese die Fähigkeit erfordern, komplexe Kartenherausforderungen zu bewältigen.„Google Maps Platform und diese wichtigen Dienste passen zu dem, was wir sind", so Downey. „In den letzten Jahren hat Google Lösungen wie On-demand Rides & Deliveries, Last Mile Fleet Solution und Cloud Fleet Routing entwickelt, um die gemeinsame Nutzung von Fahrten, die Fahrernavigation, Echtzeit-Ankunftszeiten, Flottenoptimierung und Routenplanung zu unterstützen. Dies sind die Art von Spitzentechnologien, die die Welt von Google erwartet, und wir freuen uns darauf, sie mit weiteren Kunden in Europa zu teilenWoolpert hat zwei Google Cloud Location-Based Services Partner of the Year Auszeichnungen und einen Google Cloud Partner Award für Kundenerfolg in der Google Maps-Plattform. Das Unternehmen hat 10 Kompetenzauszeichnungen erhalten, darunter Retail und Automotive im Google Cloud Partnerprogramm.Informationen zu WoolpertWoolpert ist das führende Architektur-, Ingenieur-, Geodaten- (AEG) und Strategieberatungsunternehmen mit der Vision, eines der besten Unternehmen der Welt zu werden. Wir sind innovativ in und zwischen den Märkten und bedienen öffentliche, private und staatliche Kunden weltweit. Woolpert ist eine ENR Top 150 Global Design Firm, hat sechs Great Place to Work Zertifizierungen in Folge erhalten und pflegt aktiv eine Kultur des Wachstums, der Integration, der Vielfalt und des Respekts. Woolpert wurde 1911 in Dayton, Ohio, gegründet und ist seit 2015 das am schnellsten wachsende AEG-Unternehmen in Amerika. Das Unternehmen hat über 1.900 Mitarbeiter und 60 Büros auf vier Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter woolpert.com.