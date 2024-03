Woodward Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Woodward-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 13, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Woodward-Aktie auf Basis der RSI-Analyse ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Woodward-Aktie bei 127,77 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 148,37 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +16,12 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 137,66 USD, was zu einem Abstand von +7,78 Prozent führt und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Woodward-Aktie also eine Gesamtnote von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance der Woodward-Aktie. Während Woodward in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,32 Prozent erzielte, stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 346,2 Prozent, was eine Underperformance von -310,88 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 171,27 Prozent. Daher erhält die Woodward-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Woodward niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenbranche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, aufgrund der großen Differenz von 16,93 Prozentpunkten (0,73 % gegenüber 17,65 %).