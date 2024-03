Woodward Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Valens Semiconductor Ltd":

Die Analystenbewertung für Woodward sieht neutral aus, da 2 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 129 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -14,85 Prozent sinken wird. Daher wird die Aktie als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Woodward-Aktie zeigt, dass sie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf längere Sicht wird sie jedoch neutral eingestuft.

Im Vergleich zur Maschinenbranche hat Woodward in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,34 Prozent gezeigt. Auch im Industrie-Sektor liegt die Rendite von Woodward um 23,32 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Woodward liegt bei 31, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Einschätzung.