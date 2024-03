Woodward Aktie: Abwarten

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Insgesamt herrschte an zehn Tagen eine überwiegend positive Diskussion, während an drei Tagen die negative Stimmung dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Unterhaltung der Anleger auch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Woodward konzentriert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von sieben Tagen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI für Woodward liegt bei 41,9, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,33 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angibt, unterliegt üblicherweise täglichen Schwankungen. Woodward weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,73 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,59 Prozent in der "Maschinen"-Branche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -16,86 Prozent zur Branchen-Norm und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion hinsichtlich der Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Woodward mit 58,57 Prozent mehr als 154 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 350,55 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Woodward mit 291,99 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.