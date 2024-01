Woodside Petroleum Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs des Unternehmens Woodside Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor einer Überperformance von 13,54 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Woodside Energy mit 13 % jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 22,88 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auf fundamentaler Basis wird das Unternehmen als unterbewertet angesehen, da es mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,87 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 28,23 liegt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.