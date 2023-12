Woodside Petroleum Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Woodside Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 34,66 AUD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 30,02 AUD, was einer Abweichung von -13,39 Prozent entspricht und somit in charttechnischer Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (33,13 AUD) weist mit einem aktuellen Schlusskurs von -9,39 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Somit erhält die Woodside Energy-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Woodside Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,41 Prozent gefallen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +11,42 Prozent für Woodside Energy. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Energie"-Sektors hat das Unternehmen mit einer Überperformance von 11,42 Prozent eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Woodside Energy-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 57, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert (68,44) im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Woodside Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (13 % gegenüber 20,83 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.