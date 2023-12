Woodside Petroleum Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Woodside Energy ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs von 30,16 AUD um 12,93 Prozent unter dem GD200 (34,64 AUD) liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der sich auf einen Kurs von 33,04 AUD beläuft, weist ebenfalls auf ein negatives Signal hin, da der Abstand -8,72 Prozent beträgt.

Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat Woodside Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,84 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +10,85 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Energie"-Sektor hat Woodside Energy mit einer Rendite von -4,84 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 10,85 Prozent erzielt.

Fundamental betrachtet weist Woodside Energy ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,42 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28,61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Woodside Petroleum-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Woodside Petroleum jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Woodside Petroleum-Analyse.

Woodside Petroleum: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...