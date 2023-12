Woodside Energy Group-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Woodside Energy Group":

Die Diskussionen rund um Woodside Energy auf den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Verglichen mit anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie von Woodside Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,01 Prozent erzielt. Dies liegt 10,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -4,51 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Woodside Energy im Vergleich zur Branche Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 13 % aus, was 7,92 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 20,92 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Woodside Energy-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7 liegt bei 34,34 und der RSI25 bei 58,11, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.