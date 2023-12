Woodside Energy Group Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Woodside Energy Group":

Der Aktienkurs von Woodside Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +11,42 Prozent darstellt. Im Gesamtschnitt des "Energie"-Sektors lag Woodside Energy ebenfalls um 11,42 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Woodside Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche. Mit einem Unterschied von 7,83 Prozentpunkten (13 % gegenüber 20,83 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Woodside Energy haben in den letzten Wochen eine positive Veränderung erfahren. Dies zeigt sich darin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien vermehrt positiv über das Unternehmen sprechen. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Woodside Energy für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Woodside Energy-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (68,44) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Entwicklung für Woodside Energy, mit einer starken Performance im Vergleich zur Branche und einem positiven Sentiment, jedoch mit Abzügen in Bezug auf die Dividendenpolitik und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.