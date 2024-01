Woodside Energy Group Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Woodside Energy Group":

Die Anleger-Stimmung bei Woodside Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 6,01 Prozent, was 13,54 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -7,53 Prozent, wobei Woodside Energy aktuell 13,54 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Woodside Energy als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,87, was einen Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,23 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,93 Punkten, was darauf hinweist, dass Woodside Energy weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie überkauft ist, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Zeitraum resultiert. Insgesamt erhält das Woodside Energy-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.