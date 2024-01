Kompliment an alle Attendo AB-Anleger!

Die technische Analyse der Attendo-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,92 SEK liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 37,35 SEK, was einem Unterschied von +13,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 35,97 SEK wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+3,84 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Attendo also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von Attendo eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für Attendo insgesamt ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Attendo liegt bei 39,66, was auf keine überkaufte oder -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und deutet ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Attendo eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Signal, sowie sieben Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Attendo also von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.