Woodside Energy Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Woodside Energy hat im letzten Jahr eine Rendite von 6,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Energie" eine Überperformance von 14,51 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -8,5 Prozent, und Woodside Energy liegt derzeit 14,51 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist Woodside Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,76 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 50,01. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 34,14 AUD mit dem aktuellen Kurs von 30 AUD vergleicht, was eine Abweichung von -12,13 Prozent darstellt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -3,16 Prozent davon abweicht.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Woodside Energy ist insgesamt positiv, und die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln größtenteils positive Meinungen wider. In den vergangenen Tagen war das Thema jedoch weder stark positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Woodside Energy insgesamt eine positive Bewertung, basierend auf der Rendite, dem KGV, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.