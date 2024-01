Woodside Energy Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Woodside Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 23,13 AUD verzeichnet, was einer Abweichung von -8,82 Prozent vom letzten Schlusskurs von 21,09 AUD entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (21,13 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,19 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Woodside Energy-Aktie ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass negative Themen dominierend waren, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Woodside Energy-Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,87 liegt sie 79 Prozent unter dem Branchen-KGV von 28,23, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 6,01 Prozent, was 13,54 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Im Branchenvergleich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" übertrifft Woodside Energy den Durchschnitt um 13,54 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.