Woodlands Services Aktie: Ist es vollbracht?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern und somit neue Bewertungen für Aktien ergeben. Woodlands Services wurde in Bezug auf die Diskussionintensität als neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Woodlands Services auf 21,84 USD, während die Aktie selbst bei 21 USD steht. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,85 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 19,9 USD, was einem Abstand von +5,53 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 5,89 Prozent, was 132,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Woodlands Services-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Woodlands Services liegt bei 48,28, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 37,26, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".