Woodlands Services Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI-Wert für Woodlands Services liegt bei 26,34, was einer Einstufung von "Gut" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,52 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse der Aktie von Woodlands Services unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts zeigt einen aktuellen Wert von 22,13 USD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 20,9 USD liegt deutlich darunter (-5,56 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch einen Wert von 19,89 USD, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,08 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Woodlands Services-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Woodlands Services-Aktie eine Dividendenrendite von 5,89 % auf, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet. Der Unterschied beträgt 132,42 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Woodlands Services ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.