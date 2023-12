Wood Friends Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Wood Friends liegt bei 36,36, was als „Neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,43 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Wood Friends zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wood Friends ist ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung bei Wood Friends in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht ist die Wood Friends derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 1894,86 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1608 JPY liegt, was einer Abweichung von -15,14 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1633,88 JPY, was einer Abweichung von -1,58 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung als "Neutral".

In Zusammenfassung zeigen sowohl der Relative Strength Index, das Sentiment und Buzz als auch die Anleger-Stimmung und die technische Analyse, dass die Gesamteinschätzung für die Aktie von Wood Friends als "Neutral" anzusehen ist.

