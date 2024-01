Wood Friends Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmung unter den Anlegern von Wood Friends in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Wood Friends beträgt derzeit 89,47 Punkte, was auf eine Überbewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 82,98 zeigt eine Überbewertung an, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Wood Friends-Aktie in den letzten 200 Handelstagen deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt von 1848,06 JPY liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Wood Friends basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.