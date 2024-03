Wood Friends Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Pembina Pipeline":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wood Friends basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Positionierung der Wood Friends-Aktie. Der RSI7 beläuft sich auf 47,01 und der RSI25 auf 49,88, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" gemäß des RSI führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wood Friends-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen deutlichen Abstand, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Bewertung als "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wood Friends-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.