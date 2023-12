Wood Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von John Wood hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor eine Rendite von -29,28 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,56 Prozent, wobei John Wood mit 16,72 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber John Wood eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der John Wood-Aktie betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 160,72 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 172,3 GBP liegt, was einem Unterschied von +7,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (147,93 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+16,47 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass die Internet-Kommunikation in Bezug auf John Wood in den vergangenen Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.