Wood Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von John Wood hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -11,86 Prozent gefallen, was bedeutet, dass John Wood im Branchenvergleich um -17,41 Prozent unterperformt hat. Der gesamte "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,86 Prozent im letzten Jahr, und John Wood lag 17,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie von John Wood in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie von John Wood langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu John Wood im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 225 GBP, was einer Erwartung von 43,4 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 156,9 GBP liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält John Wood daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für John Wood liegt bei 71,43, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,37, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zu John Wood veröffentlicht. In den letzten Tagen gab es jedoch weder starke positive noch negative Diskussionen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".