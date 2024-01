Wood Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf John Wood ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies basiert auf Auswertungen der vergangenen zwei Wochen, die einen weiteren Faktor zur Bewertung der Aktie liefern sollten. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führte.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den letzten Monaten zeigte sich bei John Wood eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung "Gut" führte. Die Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen. Der RSI für John Wood liegt bei 96,55, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung lautet auch hier "Schlecht".

Im vergangenen Jahr bewerteten Analysten John Wood überwiegend positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 225 GBP. Dies entspricht einer Empfehlung "Gut", da die Aktie um 47,54 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die John Wood-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.