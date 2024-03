Wooboard Technologies Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung unter den Anlegern gegenüber Thrive Tribe in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen besonders negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" für die Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Thrive Tribe derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 AUD, sodass der Aktienkurs (0,022 AUD) um +10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 AUD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Aktie von Thrive Tribe in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 4,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Thrive Tribe eine Bewertung als "Schlecht". Dabei wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.