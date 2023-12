Wooboard Technologies Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Thrive Tribe wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 0,02 AUD liegt und der Aktienkurs (0,016 AUD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,02 AUD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Thrive Tribe-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (60) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Thrive Tribe.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Thrive Tribe derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,06 %. Somit ergibt sich auch in diesem Bereich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.