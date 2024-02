Wong's Kong King Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Wong's Kong King-RSI liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 50 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt derzeit 6,48 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 6,58 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Wong's Kong King eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,54 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt mit 0,52 HKD 3,7 Prozent unter diesem Wert. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,52 HKD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein Gesamtbefund von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für Wong's Kong King wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.