Wong's Kong King Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Wong's Kong King in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Wong's Kong King wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Wong's Kong King mit einer Rendite von -18,71 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,7 Prozent. Auch hier liegt Wong's Kong King mit 5,01 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber treffen lässt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wong's Kong King-Aktie beträgt aktuell 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,57 ebenfalls neutral. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Wong's Kong King damit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Wong's Kong King beträgt derzeit 9,43 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 %. Aufgrund dieser Differenz von 3,87 Prozentpunkten erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.