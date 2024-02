Wong's Kong King Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Wong's Kong King jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Wong's Kong King aktuell bei 0,55 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,52 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -5,45 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Demgegenüber steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 0,52 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5,7, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Wong's Kong King 5,7 Euro zahlt. Dies liegt 89 Prozent unter dem Durchschnittswert in der Branche von 52. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Wong's Kong King in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.