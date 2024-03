Wong's Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Wong's-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1,59 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 1,5 HKD um 5,66 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 1,45 HKD liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+3,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Wong's-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -25,23 Prozent, was 10,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,95 Prozent, wobei Wong's aktuell 10,28 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Vergleich wird Wong's als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,35 liegt und somit 89 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 56,03. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wong's mit 4,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.