Wong's Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Aktie von Wong's wird aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 6,44 als unterbewertet eingestuft, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (52,18) einer Unterbewertung von 88 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine gute fundamentale Analyse hin.

Die Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Wong's zeigt keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich ebenfalls nicht wesentlich von der Norm unterschieden, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die Dividendenrendite von Wong's liegt derzeit bei 4,24%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,61%. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Wong's-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Überbewertung und führt zu einer weiteren schlechten Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen ein insgesamt schlechtes Rating für die Aktie von Wong's.