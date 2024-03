Wong Fong Industries Aktie: Immer langsam!

Das Internet und insbesondere die sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Bezüglich Wong Fong Industries wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum fast unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Wong Fong Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine leicht höhere Rendite von 4,48 % aus, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor hat die Aktie von Wong Fong Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,07 Prozent erzielt, was 1,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Maschinen-Sektor liegt die mittlere jährliche Rendite bei -8,21 Prozent, wobei Wong Fong Industries aktuell 2,15 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Wong Fong Industries ebenfalls als neutral ein, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7-Wert liegt bei 52,17 und der RSI25-Wert bei 57,58, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.