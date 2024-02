Wong Fong Industries Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Wong Fong Industries wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 71,7 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 69,09, was darauf hindeutet, dass Wong Fong Industries weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Wong Fong Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wong Fong Industries bei 0,13 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,113 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -13,08 Prozent. Ebenso hat der GD50 in den letzten 50 Tagen eine Distanz von -19,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Wong Fong Industries mit einer Rendite von -6,07 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,07 Prozent verzeichnet, liegt Wong Fong Industries mit 3 Prozent darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.