Wondershare UniConverter V14.2.0 Release arbeitet mit modernen Apple Silicon Chips

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -UniConverter wird als Branchenführer positioniert, da es aufgerüstet wird, um mit Mac Apple Silicon kompatibel zu sein.Wondershare UniConverter (https://videoconverter.wondershare.de/) veröffentlicht V14.2 mit Unterstützung für M1/M2-Chips. Die Chips, die auf der WWDC 2022 als Teil des Apple Silicon Updates beeindruckende Ergebnisse zeigten, bringen dem MacBook deutliche Geschwindigkeitssteigerungen bei den Grafikprozessoren und 50% mehr Speicherbandbreite als frühere Generationen. Auf den modernsten MacBooks mit M1/M2-Chips können Benutzer jetzt UniConverter verwenden, um alle Videoformate zu verwalten.„UniConverter, eine komplette Video-Toolbox zum Konvertieren, Komprimieren, Bearbeiten von Videos, Brennen von DVDs und vielen mehr, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Videobearbeitung für jeden zu vereinfachen." So Kevin Young, Produktdirektor von Wondershare UniConverter. „Wondershare möchte, dass UniConverter auf allen Geräten und Systemen perfekt funktioniert. Deshalb hat UniConverter die Unterstützung für das Apple Silicon innerhalb von nur drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung abgeschlossen."UniConverter V14.2 ist auf folgende Weise mit Apple Silicon kompatibel:1. Native Unterstützung für Apple Silicon (M1/M2) ermöglicht einen nahtlosen und stabilen UniConverter-Betrieb auf allen Mac-Computern mit Apple Silicon M1/M2-Chips.2. Maximiert die Leistung von Apple Silicon und erreicht schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten, die mit der Vorgängerversion, die auf Rosetta 2 läuft, unerreichbar waren.UniConverter V14.2 ist abwärtskompatibel, funktioniert also auch mit MacBooks, die mit Intel-Chips ausgestattet sind, problemlos. Laden Sie UniConverter von der offiziellen Wondershare-Website herunter, und das System wird die richtige Version für die Kompatibilität mit M1/M2 oder dem Intel-Chip installieren.Insgesamt werden die Benutzer mit dem stabilen und reibungslosen Betrieb von UniConverter mit den M1/M2 Apple Silicon Chips zufrieden sein. Es nutzt die zusätzliche Leistung der verbesserten Chips, um die schnellsten Umwandlungsgeschwindigkeiten auf dem Markt zu erzielen.Kompatibilität und PreisWondershare UniConverter V 14.2 ist kompatibel mit MacBook, das einen Intel oder Apple Silicon Chip hat. Der Startpreis liegt bei 42,99 € pro Jahr, oder Sie können eine Dauerlizenz für 65,99 € erwerben. Für kostenlose Testversionen und Downloads besuchen Sie bittehttps://videoconverter.wondershare.de/video-converter-ultimate-mac.html oder folgen Sie uns aufYouTube (https://www.youtube.com/channel/UCj1A0UdoDY7jpc85MoCidaQ),Facebook (https://www.facebook.com/groups/wsuniconverter),Twitter (https://twitter.com/WS_UniConverter), undInstagram (https://www.instagram.com/wondershare_uniconverter/).Informationen zu WondershareWondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.MedienkontaktFrank ZhangWondersharefrank@wondershare.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1895473/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wondershare-uniconverter-v14-2-0-release-arbeitet-mit-modernen-apple-silicon-chips-301632763.htmlPressekontakt:+86 18120144292Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell