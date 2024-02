Wonders Information Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Wonders Information-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,79 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral bewertet. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wonders Information bei 146,07, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Wonders Information eine Performance von -36,79 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche einer Underperformance von -16,76 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Wonders Information liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Der 7-Tage-RSI beträgt 39,5 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 64,93 Punkten liegt, was die Aktie insgesamt als neutral einstuft.

Insgesamt kann die Aktie von Wonders Information anhand dieser Analysepunkte als neutral bewertet werden.