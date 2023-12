Wonders Information Aktie: Das darf nicht passieren!

Wonders Information verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,32 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -20,77 Prozent darstellt. Der Durchschnittsanstieg in dieser Branche lag bei 18,45 Prozent. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 13,5 Prozent schlechter ab, was einer Unterperformance von 15,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Wonders Information ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 146,07 auf, was dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wonders Information-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 72, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (65,61) wird die Aktie auf dieser Grundlage jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wonders Information.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Wonders Information-Aktie mit 8,42 CNH derzeit -7,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und -22,89 Prozent unter dem GD200. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einschätzung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.