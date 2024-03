Wonderful Sky, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Der RSI von Wonderful Sky beträgt 72,73 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 77,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Schlecht" basierend auf dem Gesamtbild.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der Kurs der Wonderful Sky-Aktie mit 0,147 HKD inzwischen um -13,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -22,63 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher in beiden Zeiträumen als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Wonderful Sky-Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge im Netz zeigt. Daher erhält Wonderful Sky in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Wonderful Sky insgesamt als "Neutral"-Wert bewertet.

Betrachtet man die Anleger, so zeigt sich, dass Wonderful Sky in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet wurde. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt lässt dies die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.