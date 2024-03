Wolverine World Wide Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Wolverine World Wide-Aktie hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem neutralen Rating in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 9,87 USD liegt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 10,16 USD, was einer positiven Abweichung von +2,94 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,99 USD, was einer positiven Differenz von +13,01 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein gutes Signal auf Basis der technischen Analyse.

Der Branchenvergleich zeigt jedoch eine Unterperformance der Wolverine World Wide-Aktie von -36,22 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die durchschnittlich um -4,87 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -5,6 Prozent erzielte, zeigt sich eine deutliche Unterperformance von 30,62 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein schlechtes Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Wolverine World Wide-Aktie bei 4,47 %, was jedoch 10,91 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher fällt auch die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens schlecht aus.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Wolverine World Wide-Aktie, mit positiven Signalen in der technischen Analyse, aber einer Unterperformance im Branchenvergleich und einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik.