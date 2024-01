Wolverine World Wide Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für Wolverine World Wide haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Wolverine World Wide insgesamt eine "Neutral"-Bewertung von Analysten, basierend auf einer durchschnittlichen Bewertung von 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose gibt es ein Aufwärtspotenzial von 56,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Wolverine World Wide eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines aktuellen Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, das 10,39 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -11,56 Prozent erzielt. Dies liegt 21,91 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Wolverine World Wide basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Wolverine World Wide-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Wolverine World Wide jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wolverine World Wide-Analyse.

Wolverine World Wide: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...