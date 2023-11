Wolverine World Wide Aktie: Ruhe bewahren!

Die Wolverine World Wide-Aktie weist eine Dividendenrendite von 5,03 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (604,52 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 599,5 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Wolverine World Wide-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 57,84 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral bezüglich Wolverine World Wide waren. In den letzten Tagen lag jedoch das Interesse der Anleger vor allem bei negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wolverine World Wide-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (46,92) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wolverine World Wide.