Wolverine World Wide Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Wolverine World Wide-Aktie hat sich im vergangenen Monat verschlechtert. Dies wird durch die zunehmende Trübung der Stimmungslage und die geringere Diskussionsintensität deutlich. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,54 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" um 62 Prozent unterbewertet ist. Daher wird die Bewertung auf dieser Grundlage als "Gut" eingestuft.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt, dass die Rendite der Wolverine World Wide-Aktie in den letzten 12 Monaten um 31,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 33,15 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 11,29 USD, während der aktuelle Kurs bei 8,94 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -20,81 Prozent unter dem GD200 befindet, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,72 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.