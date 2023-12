Wolverine World Wide Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie von Wolverine World Wide im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,56 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt sie dabei 8,05 Prozent unter dem Durchschnitt von -3,5 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0,31 Prozent, und Wolverine World Wide liegt aktuell 11,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal eine positive Einschätzung für Wolverine World Wide abgegeben und 1 Mal neutral, während das Rating "Schlecht" nicht vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie damit von institutionellen Seiten das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 9,38 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 49,25 Prozent und platzieren das mittlere Kursziel bei 14 USD. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, wodurch die Aktie insgesamt von institutionellen Analysten als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Wolverine World Wide waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie erhielt viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und wurde intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,54 auf, was 62 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (62,41). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Gesamteinschätzung aus fundamentaler Analyse-Sicht.