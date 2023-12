Wolverine World Wide Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Wolverine World Wide hat im letzten Jahr eine Rendite von -11,56 Prozent erzielt, was 11,66 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 2,48 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", liegt Wolverine World Wide aktuell um 14,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Leistung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wolverine World Wide zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings richtete sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Aktie von 8,89 USD eine Entfernung von -23,63 Prozent vom GD200 (11,64 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 8,66 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,66 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Wolverine World Wide liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 beträgt 45,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.