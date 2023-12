Wolverine World Wide Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Toshiba":

Der Aktienkurs von Wolverine World Wide hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -10,1 Prozent bedeutet, da ähnliche Aktien in diesem Zeitraum im Durchschnitt nur um -1,46 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Wolverine World Wide mit -4,62 Prozent unter dem Durchschnittswert, was einer Unterperformance von 6,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Wolverine World Wide verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet, da vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,98 USD der Wolverine World Wide-Aktie sich mit -24,98 Prozent deutlich unter dem GD200 (11,97 USD) befindet, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 8,42 USD, was einem Abstand von +6,65 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Wolverine World Wide-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Wolverine World Wide bei 23,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 62 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.