Wolverine World Wide Aktie: Da braut sich was zusammen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wolverine World Wide beträgt derzeit 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,02 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten bewerten die Wolverine World Wide-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 81,11 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 11,47 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 7,73 USD beträgt -32,61 Prozent, während der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 8,64 USD aufweist, was einer Differenz von -10,53 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Wolverine World Wide beträgt derzeit 5,03 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,41 % für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Mit einer Differenz von 10,38 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.