Wolters Kluwer Aktie: Was für ein Erfolg!

Das Stimmungs- und Diskussionsniveau für Wolters Kluwer wurde über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität war dabei schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wolters Kluwer liegt bei 35,91, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet.

Im Branchenvergleich erzielte Wolters Kluwer eine Performance von 27,7 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Outperformance von +27,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Wolters Kluwer-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +18,2 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +5,74 Prozent aufweist.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit sowohl in der technischen Analyse als auch im Branchenvergleich ein "Gut"-Rating.