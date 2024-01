Wolters Kluwer Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wolters Kluwer":

Die technische Analyse der Wolters Kluwer-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 116,86 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 127,55 EUR, was einem Unterschied von +9,15 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 125,11 EUR wird analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wolters Kluwer also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wolters Kluwer-Aktie beträgt 80,82, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Wolters Kluwer mit 1,55 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Wolters Kluwer-Aktie bei 27,7 Prozent, was mehr als 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent hat, liegt Wolters Kluwer mit 27,7 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.