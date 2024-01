Wolters Kluwer Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Wolters Kluwer":

Wolters Kluwer: Aktienanalyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Wolters Kluwer wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Wolters Kluwer daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,7 Prozent erzielen, was zu einer Überperformance führt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 117,32 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 131,6 EUR lag, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich eine neutrale Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wolters Kluwer mit einem Wert von 24,23 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Aktienanalyse von Wolters Kluwer zu einer neutralen bis positiven Bewertung führt, sowohl in technischer als auch in fundamentaler Hinsicht.