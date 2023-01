Wolters Kluwer Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Wolters Kluwer":

An der Börse EN Amsterdam notiert die Aktie Wolters Kluwer am 17.01.2023, 17:30 Uhr, mit dem Kurs von 99.92 EUR. Die Aktie der Wolters Kluwer wird dem Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Wolters Kluwer auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Wolters Kluwer-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 98,87 EUR. Der letzte Schlusskurs (99,92 EUR) weicht somit +1,06 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (101,51 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,57 Prozent), somit erhält die Wolters Kluwer-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Wolters Kluwer-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Wolters Kluwer investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,52 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,42 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Wolters Kluwer für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Wolters Kluwer für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Wolters Kluwer insgesamt ein "Buy"-Wert.