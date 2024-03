Wolters Kluwer Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Wolters Kluwer":

Die technische Analyse der Wolters Kluwer-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 123,53 EUR, während der aktuelle Kurs bei 144,35 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +16,85 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 140,42 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,8 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen und Stimmungen rund um die Wolters Kluwer-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und betrachtet die Aktie als angemessen bewertet bezüglich der Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite der Wolters Kluwer-Aktie beträgt 1,55 Prozent, was 1,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält die Wolters Kluwer-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Analysebereichen.