Wolters Kluwer Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Aktienkurs von Wolters Kluwer erreichte im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,7 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor 27,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, während Wolters Kluwer derzeit 27,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Wolters Kluwer liegt bei 8,16, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,01, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wolters Kluwer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 117,32 EUR. Der letzte Schlusskurs von 131,6 EUR weicht somit um +12,17 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 126,29 EUR, was einem Abweichung von +4,2 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend erhält die Wolters Kluwer-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Aktie von Wolters Kluwer beträgt 1,55%, was einen Mehrertrag von 1,55 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen bedeutet. Diese überdurchschnittliche Dividendenausschüttung führt zu einer Bewertung als "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.